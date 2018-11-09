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فن

شاهد.. محمد رمضان ينشر صورة جديدة لممتلكاته الفارهة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:31 م
صدى البلد
سعيد فراج
شارك الفنان محمد رمضان، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام ظهر فيها داخل حديقة فيلته يلتقط سيلفي فيها، وفي الخلفية تظهر موتوسيكلاته الفارهة التي يتعمد إظهارها من حين لآخر، وعلق «رمضان» على الصورة قائلًا: «جمعة مباركة علي أعز الناس».

ويمتلك محمد رمضان 2 من أغلى أنواع الموتوسيكلات في العالم، وهما من ماركة Davidson Hubless Harley ويبلغ سعر الواحد إلى ما يقرب من 3 ملايين جنيه مصري.

وعلى جانب آخر، يُعرض لـ محمد رمضان فيلم "الديزل" في السينمات، وتدور أحداثه فى إطار أكشن حول الدوبلير "بدر الديزل"، الذي يعيش فى حارة شعبية، ويمر بالعديد من المواقف، حيث يتعرف على نجمة سينمائية شهيرة "دنيا الصياد"، التي تعمل خطيبته عفاف مساعدة لها، وتتطور الأحداث وتتعرض عفاف للقتل، ويقرر الانتقام ممن قتلها.
شاهد.. محمد رمضان ينشر صورة جديدة لممتلكاته الفارهة
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