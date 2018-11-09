بسبب البريكاست.. وزير النقل البريطاني يلحق بشقيقه خارج الحكومة

أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بأن وزير النقل البريطاني جو جونسون قدم استقالته من منصبه، معلنًا أنه لا يمكنه الاستمرار في دعم خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكاست).



وكتب جونسون، وهو شقيق وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي استقال بدوره احتجاجا على البريكاست، مقالًا على الإنترنت، شرح فيه أسبابه التي تمنعه من دعم صيغة الصفقة التي تعتزم ماي تقديمها للبرلمان خلال أسابيع.



ووصف جونسون الصفقة المنتظرة بأنها "خطأ فظيع"، محذرًا من آثارها السلبية على الاقتصاد البريطاني.