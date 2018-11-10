شاهد.. رد مكتب وكيل الأزهر على شكوى الرجال بأن الزواج يقيد حريتهم

قال الدكتور محمود الهواري، عضو المكتب الفني لوكيل الأزهر، إن الزواج مسئولية وله تبعات، ولابد أن يفهم كل من الرجل والمرأة أنه بالزواج يرتبط بشخص جديد لبناء حياة جديدة، وأنه كل منهم كان يعيش بمنهج وأسلوب معين وسلوكيات اقتصادية واجتماعية معينة.



وأوضح «الهواري»، عبر الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حملة وعاشروهن بالمعروف، أن الزواج ليس معناه أن يعيش بحرية ويفعل ما يشاء، فبالزواج ينتقل الرجل والفتاة إلى حياة جديدة ولابد من الأخذ في الاعتبار أن بالزواج صار الرجل مرتبط بامرأة، وكما علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِه».



وأضاف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد حدد أن الرجل في بيته راعي، وعليه فلا يصح للرجل أن يهمل أسرته ولا أن يهمل زوجته ولا أن يشكو من أن الزواج يقيده، وحريته قلت، منوهًا بأن الحقيقة عكس هذا الشعور تمامًا، فهو قد انتقل بالزواج لمرحلة جديدة بالحياة، وأصبحت حرية الرجل التامة تنطلق من مسؤليته عن زوجته وأسرته، وبانطلاقه بمشروع طيب جديد لبناء حياة جديدة وإنبات أبناء صالحين، فهذا هو المفهوم الحقيقي للمسئولية.



وتابع: وشكوى الرجال بعد الزواج بالشعور بعدم الحرية يتعارض مع مفهوم الرجولة ، وكذلك المرأة لا يصح أن تشكو من التقيد بزوجها وأبنائها لأنها هي الثمرة الطيبة ، التي خلقها الله تعالى لنا من أنفسنا، فلا يصح أن ينظر الرجل لزوجته باعتبارها قيد ولا المرأة تنظر لزوجها باعتباره قيد، فالله سبحانه وتعالى سمى الزواج في كتابه العزيز ميثاق غليظ، فقال تعالى: «وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا» الآية 21 من سورة البقرة.



واستطرد : فالزواج كما وصفه الحق عز وجل، هو ميثاق غليظ متين قوى ، لا يجوز تهديده ولا تبديده ولا الشكوى منه ولا إضاعته بأي شعور، مؤكدًا أن الزواج ليس قيدًا ولكنه حرية وانطلاق وحياة جديدة.