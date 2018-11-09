المشاط تلقي الكلمة الافتتاحية للقمة الدولية للسياحة والسفر لإدارة الأزمات..صور

ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الكلمة الافتتاحية للقمة الدولية للسياحة والسفر لإدارة الأزمات ، وذلك في المؤسسة الملكية بالعاصمة البريطانية لندن، حيث تم اختيار صناعة السياحة المصرية كنموذج للصلابة والقدرة على تخطي الأزمات.



وأدارت الحوار انيتا منديراتا المستشار السياحي لشبكة CNN.



وحضر الجلسة ٦ وزراء و٣٦ متحدثا، في جلسة نقاشية حول كيفية إدارة الأزمات في قطاعات السياحة والطيران والضيافة في ظل عالم متغير.



وأوضحت الوزيرة خلال الجلسة أن التحديات التى واجهت السياحة المصرية بعد عام ٢٠١١ جعلتها أكثر صلابة ، مشيرة الى أن السياحة المصرية قادرة على تخطى العقبات واستعادة قوتها ، وأكدت أن برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة الذي تقوم به وزارة السياحة الآن يهدف الى النهوض بالقطاع وزيادة تنافسيتها وجعله أكثر تحملا للصدمات.



وأشارت الوزيرة إلى أن نجاح القطاع يتأتى بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات القائمة عليه ومنها القطاع الخاص، حيث أن 98% من قطاع السياحة المصري يمثله القطاع الخاص.



واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الحملة الدعائية الجديدة التي ستركز على المقومات الفريدة لمصر وأنه سيتم الترويج لبعض الأماكن السياحية كل على حدة لإبراز مقوماتها.



وأضافت الوزيرة، أن حملة السياحة المصرية people to people موجهة ليس فقط للخارج ولكن أيضا للشعب المصري للتأكيد على السلوكيات الإيجابية التي تعكس روح الضيافة والترحاب بالسائحين، فضلا عن تعزيز روح الانتماء فى جيل الشباب المصرى.



وفِي نهاية اللقاء دعت الوزيرة الحضور الى عقد القمة الدولية للسياحة والسفر لإدارة الأزمات في مصر، في أى مدينة مِن المدن السياحية بها.

