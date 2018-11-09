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رياضة

أوباميانج يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:19 م
صدى البلد
نور عادل
أعلنت الشركة الراعية للدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، تتويج الجابوني بيير أوباميانج، مهاجم آرسنال، بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، لشهر أكتوبر المنقضي.

وحصل أوباميانج على الجائزة، بعد تسجيله 5 أهداف مع آرسنال، في 3 مباريات خاضها خلال الشهر الماضي.

وتفوق أوباميانج على كل من روس باركلي، لاعب تشيلسي، وفيرناندينيو، لاعب مانشستر سيتي، وأنتوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد، ومات رايان، لاعب برايتون، بالإضافة إلى كالوم ويلسون، مهاجم بورنموث.

وقال نجم آرسنال، بعد الحصول على الجائزة: "أحاول التطور كل يوم، وسعيد بتواجدي في الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "علينا الاستمرار في الطريقة التي نخوض بها المباريات، من أجل المحافظة على سلسلة عدم الهزيمة في الدوري.. أتمنى أن ننهي الموسم في المربع الذهبي، من أجل العودة لدوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن آرسنال يحتل المركز الخامس، برصيد 23 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر.
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