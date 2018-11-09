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محافظات

فوج قطار الشباب الثانى يزور متحف النيل الوثائقى بأسوان.. صور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:47 م
قطار الشباب الثانى
قطار الشباب الثانى يزور متحف النيل الوثائقى بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
تحت شعار "اعرف بلدك" زار الجزء الثانى من الفوج الثانى ضمن أفواج قطار الشباب والذى يضم ١٨٣ شابا وفتاة يمثلون طلاب جامعة المنصورة ، بالإضافة إلى مديريات الشباب بمحافظة الغربية والدقهلية والإسكندرية وفرق الكشافة والجوالة بزيارة إلى متحف النيل الوثائقي بمدينة أسوان للتعرف على تراث دول حوض النيل ، وتاريخ مصر العظيم.

من جانبه أكد هانى رشدى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان أنه تم تقسيم الأسبوع إلى جزءين بحيث يتم بالتبادل مع محافظة الأقصر.

وأشار هانى رشدى إلى أن برنامج الرحلة داخل أسوان يشمل زيارة معابد فيلة والسد العالي ومتحف النيل والمتحف النوبى وجزيرة النباتات وقرية غرب سهيل .
فوج قطار الشباب الثانى يزور متحف النيل الوثائقى بأسوان.. صور
فوج قطار الشباب الثانى يزور متحف النيل الوثائقى بأسوان.. صور
فوج قطار الشباب الثانى يزور متحف النيل الوثائقى بأسوان.. صور
فوج قطار الشباب الثانى يزور متحف النيل الوثائقى بأسوان.. صور
فوج قطار الشباب الثانى يزور متحف النيل الوثائقى بأسوان.. صور
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