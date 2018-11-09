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أصل الحكاية

بهذه الطريقة شجعت جماهير الزمالك الأهلي في نهائي أفريقيا.. أنا وابن عمي على الغريب

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:51 م
صدى البلد
محمد أبو ليلة

يقول المثل الشعبي المصري "أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب"، تلك الكلمات باتت حاضرة خلال الـ 48 ساعة الماضية على أفواه جماهير كرة القدم المصرية قبل ساعات من مباراة الذهاب لـ نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تُقام في التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ملعب رداس بتونس، بين النادي الأهلي المصري والترجي التونسي.

 

لكنه رغم التنافس التاريخي بين جمهور الأهلي والزمالك، ظهر في الحسبان ما لم يتوقعه أحد عندما استضافت قناة تليفزيونية تونسية رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عبر الهاتف واستغل المذيع عدم دراية منصور للغة التونسية من أجل السخرية منه في اتصال هاتفي.

بهذه الطريقة شجعت

فجأة انتشر مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكانت جماهير الأهلي وصفحاتها عبر الفيس بوك أول من دافع عن مرتضى منصور في موجة السخرية التي طالته من القناة التونسية باعتباره رئيس نادي الزمالك المصري.


وخلال تلك الساعات ظهرت صفحات جماهير الزمالك هي الأخرى تطبيقاً للمثل الشعبي "أنا وأخويا على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب"، تشجيعاً للأهلي ضد الترجي في نهائي البطولة الأفريقية، وهي السابقة الأولى لجماهير التواصل الاجتماعي سواء كانوا أهلاوية أو زملكاوية يشجعون غريمهم التقليدي في مباراة.

بهذه الطريقة شجعت

الأهلي والزمالك إيد واحدة

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فصباح اليوم الجمعة انتشرت صورة لجماهير مصرية متواجدة فى تونس لمؤازرة الأهلي تحمل لافتة تحث على الوحدة الكروية بين جماهير الكرة المصرية، وضرورة تشجيع الأهلي أمام الترجي التونسى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا باعتباره ممثل مصر فى بطولة أفريقيا.

 

وحرصت الجماهير على توجيه رسالة للمتعصبين من جماهير القطبين الكبيرين فى مصر بأن "الأهلي + الزمالك = مصر"، فى محاولة لحشد جميع المصريين للوقوف خلف الأهلي باعتباره يمثل مصر فى القارة الأفريقية.

عرض مباراة الأهلي داخل نادي الزمالك

كما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك السماح بإذاعة مباراة النادي الأهلى أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا التى تقام مساء اليوم الجمعة داخل النادي عبر 9 شاشات عرض عملاقة، وتعتبر هذه المرة الأولى فى التاريخ يتم فيها إذاعة مباراة للنادي الأهلي داخل نادي الزمالك.
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