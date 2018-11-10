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ديني

الأزهر يكشف عن 7 زروع تجب فيها الزكاة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:00 م
زكاة الزروع
زكاة الزروع
أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية، إنه فيما ورد بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة، فإن هناك أحكاما وضوابط لزكاة الزروع.

وأوضح «الأزهر»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابته عن سؤال: «ما أحكام زكاة الزروع؟»، أن زكاة الزروع لها أحكام وضوابط، من جملتها؛ أولًا أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب: «القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر»، ومن الثمار: «التمر والزبيب»، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض.

وأضاف أن ثانيها أن يبلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، كما جاء في الحديث: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» مسند الشافعي - ترتيب السندي (1/ 232)، منوهًا بأن الخمسة أوسق تساوي 653 كيلوجراما تقريبًا، وبالكيل 50 كيلة مصرية، فإذا كان ما زرعتَه -أيها السائل الكريم- من ضمن الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وبلغ النصاب السابق ذكره فقد وجبت فيها الزكاة.

وتابع: "ومقدارها إما أن يكون، أولًا العشر كاملًا؛ وذلك إذا كنت تعتمد في ري الأرض على المطر أو السقي المباشر من المصارف بلا تكلفة، وثانيهما نصف العشر؛ وذلك إن كنت تسقي بآلة للسَّقْي، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة، وإذا لم يبلغ المحصول نصاب الزكاة فلا تجب فيه الزكاة".
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