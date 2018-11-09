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منوعات

تعرف على أهم صديق لأسماك القرش

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:41 م
صدى البلد
محمد علي
كشف موقع "ناشيونال بابليك"، عن ما استطاع مجموعة من الباحثين الوصول إليه ويعود إلى ملايين السنين، على طول سواحل غرب أفريقيا.

وقال باحثون معهد سميث سونيان الأمريكي، إنهم اكتشفوا خلال جولتهم البحثية الممتدة في دول غرب أفريقيا عظام وحوش بحرية قديمة تعود لملايين السنين بشكل يعجز معه الفرد عن العد أو تخيل المدة الزمنية، ورغم ذلك فقد وجد العلماء آثار تدل على هذه الوحوش.

وذكر الباحثون، إنهم خلال رحلة بحثهم عثروا على هياكل زواحف عملاقة، تسمى موساسورات، على سواحل أنجولا.

وأضاف الباحثون إن الزواحف العملاقة المسماة بالموساسورات نجحت في الحياة والتناسل لمدة 30 مليون سنة، وكانت الصديقة الاهم لأسماك القرش التي كانت أكبر في حجمها من الآن بمراحل، ما قد يجعلها الآن رعبًا مهلكًا للسفن والناس إذا كانت لا تزال موجودة إلى وقتنا الحالي.

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