عميد دار علوم يوضح حقيقة إحالته للتحقيق فى واقعة الطالبة الكويتية

نفى الدكتور عبد الراضى محمد عبد المحسن عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة الأخبار المنتشرة حاليًا بخصوص إحالته للتحقيق بتهمة التلاعب بنتائج الطلاب بعد استثنائه طالبة كويتية بالفرقة الأولي بامتحان دور سبتمبر المخصص للفرقة الرابعة فقط.



وأضاف عبدالراضى لـ صدى البلد أن تلك الإفتراءات هدفها تخريب الدولة المصرية لأن قنوات الإخوان و فى مقدمتهم قناة الجزيرة هم أصحاب هذه الشائعة.



كانت بعض المواقع نشرت قرار للدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جاء به إحالة الدكتور عبد الراضى عبد المحسن، عميد كلية دار العلوم بالجامعة إلى التحقيق؛ لاتهامه مع آخرين بالتلاعب فى نتائج امتحانات الطلاب الوافدين بالكلية.