12 طعاما تجنبي تناولها أثناء الحمل

يعد تناول وجبات متوازنة أمرًا مهمًا في جميع الأوقات، ولكنه أكثر أهمية عندما تكونين حامل، وهناك العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الطفل في فترة تكوينه في بطن الأم، ومعظم الأطعمة آمنة، ومع ذلك ، هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الحمل، ومنها:



1-اللحوم النيئة:

يجب تجنب المأكولات البحرية غير المطبوخة ولحم البقر، أو الدواجن النادر، أو غير المطبوخ جيدًا بسبب خطر التلوث ببكتيريا القولون ، داء المقوسات ، والسالمونيلا .



2- اللحوم الباردة:

و من المعروف أن اللحوم الباردة ملوثة بالليستريا، والتي يمكن أن تسبب الإجهاض، ولدى الليستيريا القدرة على ان تعبر إلى المشيمة ويمكن أن تصيب الطفل ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى أو التسمم بالدم وقد يكون خطرًا على حباته، لذا تأكد من إعادة تسخين اللحم حتى يتم تبخيره.



3- الأسماك المحملة بالزئبق:

ينبغي تجنب الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق، وقد ارتبط الزئبق المستهلك أثناء الحمل بالتأخر في النمو وتلف الدماغ، وتشمل عينة من هذه الأنواع من الأسماك: سمك القرش ، سمك أبو سيف ، الإسقمري ، وسمك السلور، والسوشي عادةً ما تحتوي التونة الخفيفة المعلبة والمجمدة على كمية أقل من الزئبق من سمك التونة الأخرى ، ولكن يجب تناولها باعتدال فقط.



4- المأكولات البحرية المدخنة:

ينبغي تجنب المأكولات البحرية المبردة والمدخنة التي غالبًا ما تُسمى lox أو nova أو kippered أو jerky لأنها قد تكون ملوثة بالليستريا، وهذا النوع من الأسماك غالبًا ما يوجد في قسم الأطعمة اللذيذة في متجر البقالة الخاص بك، المأكولات البحرية المدخنة المعلبة أو الجاهزة للأرفف عادة ما تكون جيدة للأكل.



5- الأسماك المعرضة للملوثات الصناعية:

تجنب الأسماك من البحيرات والأنهار الملوثة التي قد تتعرض لمستويات عالية من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وتشمل هذه الأسماك السمكة الزرقاء وسمك القاروس المخطط وسمك السلمون والبايك وسمك السلمون المرقط وسمك الوول.



6- المحار الخام:

معظم الأمراض التي تنقلها المأكولات البحرية ناتجة عن المحار غير المطبوخ جيدا، والتي تشمل المحار والبطلينوس وبلح البحر، و يساعد الطهي على منع بعض أنواع العدوى ، لكنه لا يمنع العدوى المرتبطة بالطحالب، يشكل المحار الخام مصدر قلق للجميع ، لذا يجب تجنبه تمامًا أثناء الحمل.



7- البيض الخام:

يجب تجنب البيض الخام أو أي أطعمة تحتوي على البيض النيئ بسبب التعرض المحتمل للسالمونيلا. قد يتم إعداد بعض صلصة سيزر محلية الصنع والمايونيز والآيس كريم محلي الصنع أو الكاسترد، والصلصات الهولندية مع البيض النيئ، والآيس كريم.



8- الاجبان الناعمة:

قد تحتوي الأجبان الطرية على مادة الليستيريا. سوف تحتاج إلى تجنب الجبن الناعم مثل جبن البري ، كاميمبرت ، روكفور ، فيتا ، جورجونزولا ، وجميع الأجبان اللينة غير المستوردة المصنوعة من الحليب المبستر تعد آمنة للأكل.



9- الحليب غير المبستر:

قد يحتوي الحليب غير المبستر على مادة الليستيريا، لذا يجب أن تتأكد من أن أي حليب تشربه مبستر.



10- الثوم:

يجب تجنب الثوم المبرد أو اللحم المفروم لأنه قد يحتوي على بكتيريا الليستريا، يمكن أن تستبدله بتناول فطائر اللحم المعلبة.



11-الكافيين :

وعلى الرغم من أن معظم الدراسات تشير إلى أن تناول الكافيين في الاعتدال مسموح به ، فهناك دراسات أخرى تثبت أن تناول الكافيين قد يكون مرتبطًا بالإجهاض.



لذا يجب تجنب الكافيين خلال الأشهر الثلاثة الأولى لتقليل احتمالية حدوث الإجهاض، وكقاعدة عامة ، يجب أن يقتصر الكافيين على أقل من 200 ملغ يوميًا أثناء الحمل، حيث أن الكافيين هو مدر للبول ، مما يعني أنه يساعد على القضاء على السوائل داخل الجسم.



ومن المهم أن تشرب الكثير من الماء والعصير والحليب بدلًا من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، حيث تظهر بعض الأبحاث أن الكميات الكبيرة من الكافيين مرتبطة بالإجهاض أو الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة أعراض الانسحاب عند الرضع.



12- والخضروات غير المغسولة:

تعد الخضروات آمنة ، وهي جزء ضروري من النظام الغذائي المتوازن، ومع ذلك ، فمن الضروري التأكد من غسلها لتجنب التعرض المحتمل التعرض للإصابة بداء المقوسات، وذلك نتيجة تلوث التربة حيث تزرع الخضراوات.