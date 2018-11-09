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رياضة

كوكاكولا يتعادل مع اهلى بنغازى الليبى وديا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:36 م
صدى البلد
عبد الله هشام
حقق الفريق الاول بكوكاكولا، نتيجة طيبة بالتعادل مع اهلى بنغازى الليبى، بهدفين وذلك استعدادا لاستئناف دورى الممتاز "ب"، والذى يعود 22 نوفمبر الجاري.

ويلتقى كوكاكولا مع بورتو السويس فى الاسبوع العاشر من المجموعة الثانية ويستعد اهلى بنغازى الذى يخوض معسكره بالقاهرة لدورى ابطال افريقيا.

احرز اهداف كوكاكولا كل من حسام عبد الواحد واحمد محمد مودى واطمأن تامر مصطفى المدير الفنى لكوكاكولا على حالة جميع اللاعبين خاصة البدلاء والذين لم يشاركوا بصفة اساسية مع الفريق بالاضافة الى الاطمئنان على عدد من اللاعبين المصابين الذين عادو مره اخرى لصفوف الفريق.

واشاد المدير الفنى بالتجربه خاصة وان الفريق الليبى من الفرق القوية وان التعادل معها سيعطى دفعه معنوية للاعبين خلال فترة التوقف الحالية والتى نسعى فيها لمعالجه الاخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال مباريات الدورى.

ويخوض كوكاكولا مباراته الثانية الودية امام وادى دجلة الاثنين المقبل على ملعب الدفاع الجوى بالتجمع الخامس.
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