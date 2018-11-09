جمارك أرقين تحبط تهريب أدوية بحوزة 5 سودانيين

أحبطت جمارك منفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي، 5 محاولات لتهريب 8746 علبة دواء وحقن من أصناف مختلفة؛ كانت بحوزة 5 سودانيين مسافرين الى مدينة الخرطوم.
تم تشكيل لجنة من (هشام علي محمود، أحمد جبريل،أحمد الطيب،أحمد ناصر،نصر الدين رضوان ،محمد ابراهيم،أحمد الطيب، عبد المسيح نصيف،أدهم عرفات، أحمد إبراهيم)، وتحرير 5 محاضر بالواقعة بعد اخطار رمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
تم تشكيل لجنة من (هشام علي محمود، أحمد جبريل،أحمد الطيب،أحمد ناصر،نصر الدين رضوان ،محمد ابراهيم،أحمد الطيب، عبد المسيح نصيف،أدهم عرفات، أحمد إبراهيم)، وتحرير 5 محاضر بالواقعة بعد اخطار رمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.