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اقتصاد

جمارك أرقين تحبط تهريب أدوية بحوزة 5 سودانيين

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:40 م
المضبوطات
المضبوطات
محمد يحيي
أحبطت جمارك منفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي، 5 محاولات لتهريب 8746 علبة دواء وحقن من أصناف مختلفة؛ كانت بحوزة 5 سودانيين مسافرين الى مدينة الخرطوم.

تم تشكيل لجنة من (هشام علي محمود، أحمد جبريل،أحمد الطيب،أحمد ناصر،نصر الدين رضوان ،محمد ابراهيم،أحمد الطيب، عبد المسيح نصيف،أدهم عرفات، أحمد إبراهيم)، وتحرير 5 محاضر بالواقعة بعد اخطار رمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
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