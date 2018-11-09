جمارك أرقين تحبط تهريب أدوية بحوزة 5 سودانيين

أحبطت جمارك منفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي، 5 محاولات لتهريب 8746 علبة دواء وحقن من أصناف مختلفة؛ كانت بحوزة 5 سودانيين مسافرين الى مدينة الخرطوم.



تم تشكيل لجنة من (هشام علي محمود، أحمد جبريل،أحمد الطيب،أحمد ناصر،نصر الدين رضوان ،محمد ابراهيم،أحمد الطيب، عبد المسيح نصيف،أدهم عرفات، أحمد إبراهيم)، وتحرير 5 محاضر بالواقعة بعد اخطار رمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

