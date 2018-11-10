عمرو الورداني يوصي من يشكو وجعا وانكسارا بالقلب بأمر واحد

قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في حال كان الشخص يُعاني من انكسار قلبه، فهناك أمر واحد يحصن القلب من الألم.



وأوضح «الورداني »، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه الوجع يظل يؤلم الإنسان ما لم يشرب من كأس الاضطرار والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أنه إذا ذاق حلاوة هذا الشراب يتحصن قلبه من الألم والوجع والعذاب ، ويدخل في جنة الحضرة من أوسع باب.



واستشهد بقول الله سبحانه لعباده المضطرين: « أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ » الآية 62 من سورة النمل، وقال عز وجل في الحديث القدسي : «أنا عند المنكسره قلوبُهم»، ناصحًا: املأ جوف قلبك بشراب الاضطرار لن تشتكي أبدا من وجع أو مرار.

