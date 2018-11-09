مصطفي بكري: تطوير غير مسبوق بمطار القاهرة الدولي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مطار القاهرة الدولي يشهد حالة غير مسبوقة من التطوير ورفع مستوى الخدمات العامة للركاب، نظرا لكونه واجهة مصر الأولي.



أوضح بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن التطوير كان بناء على توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، تحت إشراف اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.



وأشار الإعلامي، إلى أن وزير الطيران المدني يتابع باهتمام تطوير المطارات، والتي تعد واجهة مصر لكل من يقوم بزيارتها.