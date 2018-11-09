تكريم الفائزين بمسابقة مهرجان التمور في دورته الـ4.. صور

احتفل مزارعو نخيل التمر في مصر، بفوزهم بجوائز مسابقة التمور المصرية في دورتها الرابعة 2018، التي نظمتها الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ومشاركة 92 مزارعا من مختلف محافظات الجمهورية، وتنافسوا فيها على المراكز الأولى ضمن 10 فئات رئيسية.



جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي لمهرجان التمور المصرية في دورته الرابعة 2018 الذي جرى بعد ظهر يوم الجمعة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور كل من عمرو نصار وزير التجارة والصناعة نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور عز الدين عمر أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.



وبلغت قيمة الجوائز التي قدمت للفائزين 300 ألف جنيه موزعة على 10 فئات بمعدل 30 ألف جنيه لكل فائز ضمن الفئة، وجاءت الفئات ونتائج المسابقة على النحو التالي:



1- أفضل شخصية أو جهة خدمت قطاع التمور بمصر.. وفاز بها أحمد سعيد خليل عبد الرحمن من سيوة؟



2- أفضل بحث تطبيقي بزراعة النخيل وانتاج التمور وتقنيات تصنيع وتعبئة التمور المصرية.. وفاز بها الدكتور تامر إبراهيم محمد رجب من القاهرة.



3- أفضل مزارع منتج لتمور الصنف السيوي "صعيدى".. وفاز بها يوسف أحمد سلامة من سيوة.



4- أفضل منتج صناعة يدوية من مخلفات نخيل التمر (3 فائزين).. المركز الأول محمد علي عمر سعود، والثاني نعمة عوض حسن، والثالث رقية عثمان محمد مسلم، وجميعهم من سيوة.



5- أفضل مزارع نخيل يقتني أصنافا متعددة من نخيل التمور المصرية.. وفاز بها حيدرة محمد عبد السلام من سيوة.



6- أفضل منتج جديد من التمور ومشتقاتها.. في المركز الأول الدكتور مروة عبد الكريم إبراهيم من القاهرة، وفي المركز الثاني محمد خالد أبو بكر خالد من سيوة، والثالث خالد سعيد أحمد ناجي من القاهرة.



7- أفضل تقنيات مستخدمة في زراعة النخيل وانتاج التمور المصرية.. وفازت به شركة جي كي للاستثمار الزراعي من الواحات البحرية.



8- أفضل تصميم عبوة لتعبئة وتغليف التمور المصرية (3 فائزين).. المركز الأول جاءت جيهان عبد الرحمن علي، والمركز الثاني حسين محمد حسين علي، وكلاهما من سيوة، والمركز الثالث لقسم بحوث هندسة تصنيع وتعبئة الأغذية (معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية) معهد البحوث الزراعية بالقاهرة.



9- أفضل بيت أو مصنع لتعبئة التمور المصرية.. وفازت بها شركة الطحان جولدن دانس من الوادي الجديد.



10- أفضل مزرعة لإنتاج التمور العضوية (3 فائزين).. المركز الأول بلال أحمد بلال، والمركز الثاني بلال محمد بلال، والثالث سليمان عمر حسنين، وجميعهم من سيوة.



كما جرت مراسم تكريم كبار الشخصيات المؤثرة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر، والمهندس شعبان معرف، رئيس مجلس مدينة سيوة.