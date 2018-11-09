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شاهد.. أهالي شبراريس يشكون من تلوث مياه الشرب بمادة محرمة دوليا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:54 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه تلقى شكوى عن قرية شبراريس بمحافظة الغربية يستغيث أهلها بالمحافظ من تلوث مياه الشرب و خلطها بمادة الاسبوسيد المحرمة دوليا بداخل المواسير.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن أهالي القرية أرسلوا صورا خلال مضمون شكاواهم للبرنامج لإثبات صحة الواقعة.

وناشد الإعلامي المسئولين، بسرعة التدخل لحل أزمة قرية شبراريس بمحافظة الغربية حفاظا على صحة أهلها.
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