الغناء لمدة ساعة علاج فعال لهذا المرض

توصلت دراسة حديثة إلى أن الغناء قد يقلل من التوتر ويحسن الحالة المزاجية للأشخاص المصابين بمرض باركنسون "الشلل الارتعاشي".



ويقول الباحثون القائمون على الدراسة، إن الرقص الجماعي والغناء يعمل على تحسين التنفس والبلع لدى مرضى باركنسون، حيث أن الغناء لمدة ساعة واحدة فقط يساعد على تقليل ضربات القلب المتسارعة وخفض ضغط الدم فضلًا عن تحسين الأعراض العصبية، وفقًا لما نشره موقع صحيفة Daily mail.



وأكد فريق العمل القائم على الدراسة من جامعة ولاية أيوا أن النتائج التي توصلوا لها تشير إلى أن الغناء العلاجي قد يكون خيار علاج أكثر يسرًا لمرضى باركنسون.



وأجرى الباحثون تلك التجربة على 17 مريضًا مصابون بالشلل الرعاش، وبعد جلسة غنائية لمدة ساعة، قاموا بقياس معدل ضربات القلب وضغط الدم ومستويات الكورتيزول في الجسم، حيث فوجئ الباحثون بانخفاض تلك النسب بعد جلسة الغناء.