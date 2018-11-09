أبو شقة: لازلت عند وعدي باستمرار صدور جريدة الوفد.. صور

أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، أن ميزانية الحزب وجريدة الوفد فى تطور مستمر ولازلت عند وعدي باستمرار صدور جريدة الوفد كما أنني مسئول عن بقاء الجريدة والصحفيين لأنها لسان الحزب النابض.



وأشار أبو شقة خلال كلمته فى المؤتمر الذى نظمه على هامش انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن هناك قراءات سيفعلها الوفد خلال الفترة المقبلة حيث أنه سيطلق حملة قوامها الوفد مع مشاكل وآمال وأحلام المواطنين وسنعبر عن ذلك من خلال جريدة الوفد ونواب البرلمان ليكون وصف الحزب بصفته الحقيقية بأنه ضمير الأمة.



كما أكد رئيس حزب الوفد، أن لجان الحزب فى كل المحافظات ستكون بالانتخاب، مشيرا إلى أنه أتى على وضع قائم وسنعمل جاهدين للإصلاح مادام الهدف والغاية واحدة.



وكان فتح باب التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.



ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.



وكان رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.