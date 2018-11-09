تكثيف أمني لحافلة الأهلي في رادس قبل انطلاق نهائي أبطال أفريقيا

حرص رجال الأمن التونسي على تأمين حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حيث تقام بعد قليل مباراة المارد الأحمر أمام منافسه الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم، لحسم لقب بطل دوري أبطال أفريقيا.



وكان التكثيف الأمني متواجدا من الأمس منذ بداية تجهيزات ملعب المباراة من قبل المنظمين، قبل المباراة بيوم.



جدير بالذكر أن، الأهلي حسم مواجهة الذهاب بالفوز بنتيجة 3 / 1 على ملعب برج العرب.

