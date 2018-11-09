اعتقال مسئولة دنماركية وشبهات حول علاقتها بقطر

ألقت السلطات الدنماركية، اليوم، القبض على مواطنة دنماركية فور وصولها لمطار كوبنهاجن، عائدة من جنوب إفريقيا حيث كانت محتجزة هناك للاشتباه في قيامها بسرقة أموال طائلة من وكالة حكومية.



وصلت بريتا نيلسن إلى بلادها بعد يوم من إطلاق سراحها في جنوب إفريقيا، إلا أنها توقفت في قطر برفقة أشخاص آخرين، وفقا لصحيفة "كوبنهاجن بوست" الدنماركية.



ذكرت وسائل إعلام محلية أن نيلسن فرت من جنوب إفريقيا إلى الدوحة برفقة عدد من الضباط، ومن هناك توجهت إلى كوبنهاجن على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، وأثار اختيار المتهمة للدوحة والخطوط القطرية علامات استفهام لدى وسائل الإعلام الدنماركية وشبهات حول دور قطر في القضية.



وأضافت تقارير محلية أن الخطوط القطرية تسير رحلتين فقط يوميا إلى كوبنهاجن، وكان من المقرر أن تعود المتهمة لبلادها عبر أوروبا حيث لا يوجد طريق مباشر بين جنوب افريقيا والدنمارك، إلا أن اختيار نيلسن للدوحة التي توقفت فيها لساعات قبل عودتها إلى كوبنهاجن ليتم اعتقالها فورا، أثار جدلا واسعا.



وألقي القبض على نيلسن في جنوب أفريقيا 5 نوفمبر الجاري، وبحوزتها نحو 46 ألف دولار، وطلبت الدنمارك تسليمها لكنها أعلنت أنها ستعود إلى بلادها طواعية وستواجه أي اتهامات، وكانت مذكرة اعتقال دولية قد صدرت بحقها للاشتباه في قيامها باختلاس 111 مليون كرون "17 مليون دولار" من المجلس الوطني للخدمات الاجتماعية.



وقبلها بأيام، ألقت السلطات في جنوب افريقيا القبض على رجل للاشتباه في تورطه بنفس القضية قبل أن يغادر البلاد وبحوزته ألماستين في حقائبه، وقد اعتقل المتهم أيضا فور وصوله للدنمارك وأشارت وسائل إعلامية إلى أن الشخص المشتبه به هو ابن السيدة نيلسن.



وعملت السيدة البالغة 64 عاما، في المجلس منذ 40 عاما، ويشتبه في قيامها بـ274 عملية إيداع في حساباتها المصرفية الخاصة، في الفترة بين 2002 و2018، من خلال مشاريع وهمية.



يذكر أن المجلس، هو وكالة حكومية تخضع لوزارة الطفولة والشئون الاجتماعية، وأبرز مهامه هي دعم السلطات المحلية، وتمويل البرامج التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفا وتشمل الأطفال والشباب.