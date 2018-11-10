بعد خناقة بيكا وشطة.. ما دور الإعلام فى تغطية تريندات السوشيال ميديا؟

أكاديمي: على وسائل الإعلام تصحيح مسار السوشيال ميديا





رامي رضوان: الشباب يصدق معلومات السوشيال ميديا أكثر من البرامج





دعاء فاروق: تطور التكنولوجيا يصاحبه مساوئ كما له مميزات





الترند، اسم يطلقه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على أكثر الجمل انتشارا على سواء كانت على "فيس بوك"، أو موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أو موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ويظهر التريند بناءً على الجمل الأكثر مشاهدة والأكثر بحثًا على هذة المواقع من قبل نشطاء السوشيال الميديا.





ومنذ ظهور هذا المصطلح من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعيلها من قبل القائمون على هذة المواقع بدايتًا من موقع تويتر ، مرورًا بـ"فيس بوك" و يوتيوب، فيحاول جميع المشاهير ان يكونوا جزءً من هذا التريند نظرًا لكونة دعاية مجانية ويعبر عن كثرة جمهوره.





الإعلام أيضًا كان له دور فى تفعيل قيمة الترندات فى مصر ، حيث خصصت المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية، جزء كبير من تغطيتها لما يظهر على الترندات وذلك ليتماشوا مع مطالب جمهور السوشيال ميديا فى معرفة صاحب هذه التريند ، وهو جمهور كبير أصبح له دور فى توجية الرأى العام سواء فنيًا ، أو سياسيًا ، أو اجتماعيا.





"خناقة": حمو بيكا ومجدي شطة، كان هذا أخر الجمل التى أشعلت مواقع التواصل الإجتماعى وأصبحت الأكثر مشاهدة وبحثًا خلال ساعات قليلة من ظهور فيديو لمطرب شعبى مغمور يدعى "مجدي شطة" يوجة رسائل تحذيرية عبر فيديو نشرة على صفحتة الشخصية لمطرب شعبى اخر يدعى حمو بيكا، الأمر الذى وصل الى القنوات الفضائية وأصبح حديث الساعة، ويبقى السؤال كيف أثر التريند على مستوى التغطية الإعلامية فى مصر؟





الدكتور صفوت العالم ، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ، أكد أن تناول الإعلام لمثل هذة "الترندات "يعتبر خروج عن المهنية الإعلامية ، التى من المفترض أن تكون لها قواعد ثابتة عند كل قناة فضائية ، ويجب على الجميع إتباعها.





وأضاف "العالم" فى تصريحات لـ صدى البلد ، أن الإعلام لابد أن يناقش الموضوعات التى تعود بالفائدة على جموع المشاهدين، وليست فئة بعينها ، موضحًا ان الترندات تعبير عن راى مجموعة معينة داخل المجتمع حتى وإن كانت هذه الفئة كبيرة ولكن فى النهاية هو اهتمام فردي.





وتابع ، أن وسائل الإعلام عليها أن تراعى تناول الموضوعات الأكثر جماهيرية مع مراعاة أن هذه الموضوعات تعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام ، مشيرًا ، ان الاعلام عليه ان يصحح مسار الاتجاه العام وليس العكس فى مسايرة كل ما هو منتشر حتى وإن كان خاطئا.





فيما أكد الإعلامي رامي رضوان لصدى البلد، أن أغلبية الشباب حول العالم لا يجذبه الإعلام التقليدي ويعتبر السوشيال ميديا هي مصدره الأول للمعلومة، مشيرا إلى أن القنوات المصرية يجب أن تكون أكثر اهتماما بالسوشيال ميديا، وأن الفكرة والمتعة هي في النهاية بطل أي محتوى إعلامي.





وتابع أن هناك بعض الإعلاميين قد يتناول المعلومة بحثا عن الشير والسوشيال ميديا وإعلامي آخر يكون هدفه الحل، موضحًا انه على الإعلامى عند تناول اى موضوع منتشر على السوشيال ميديا تناولة بشكل جيد وان يصل للمعلومة التى تفيد المشاهد .









وعلى الجانب الأخر أكدت الإعلامية دعاء فاروق ، أن ما يحدث على السوشيال ميديا هو أمر طبيعي لأن تطور التكنولوجيا يصاحبه مساوئ كما له مميزات.



