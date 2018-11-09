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رياضة

عبدالله جمعة أساسي في مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:12 م
صدى البلد
ملك موسى
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، علي الدفع بعبد الله جمعة لاعب وسط الفريق في مركز الظهير الأيسر من مباراة الانتاج الحربي غدا في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المقرر لها غدا.

يأتي ذلك في ظل غياب أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر بعدما تعرض للإصابة بكدمة في الركبة خلال التدريب مما تسبب في استبعاده من القائمة.

جدير بالذكر أن بهاء مجدى ظهير الفريق يغيب أيضا للإصابة بجزع في الركبة.
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عبدالله جمعة أساسي في مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري

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