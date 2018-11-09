زراعة المنوفية تفوز بالمركز الثالث بالملتقى الإبداعي الـ20 بالأردن.. صور

فاز فريق كلية الزراعة جامعة المنوفية بالمركز الثالث في مسابقة البحث العلمي " العلوم التطبيقية " للملتقى الإبداعي الطلابي العشرين بجامعة الزيتونة بدولة الأردن والذي شارك فيها عدد كبير من الجامعات العربية.



وقال الدكتور حاتم محمد المدلع مدرس بقسم علوم الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة المنوفية و المشرف على وفد الكلية بأن الطالبة رقية رجب عبد الله الطالبة بالفرقة الرابعة قد حصلت على المركز الثالث في مسابقة البحث العلمي والذي جاء بعنوان استخدام صخر الربولايت في العزل الحراري والتحصين ضد النيران، وقد قدمت الطالبة عرضًا مبهرًا خلال فعاليات المسابقة.