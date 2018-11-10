1.4 تريليون جنيه أرصدة البنوك أغسطس الماضي

ارتفع حجم أرصدة البنوك داخل وخارج مصر خلال أغسطس الماضي إلي 1.4 تريليون جنيه مقابل 1.384 تريليونا في يوليو 2018 بفارق16 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.421 تريليون في يونيو من نفس العام بفارق تراجع بلغ 21 مليار جنيه.



ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي ان حجم الأصول النقدية للبنوك بلغت 67.743 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 61.4 مليارا في الشهر السابق له ومقارنة بـ 68.332 مليارا في يونيو 2018.



ووصل حجم رصيد الإقراض للعملاء و الخصم نحو 1.632 تريليون في أغسطس الماضي مقابل 1.63 تريليونا في يوليو السابق له و مقارنة بـ 1.63 تريليون جنيه في يونيو 2018.

