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أخبار البلد

الأرصاد تحذر من الشبورة.. وتؤكد: استمرار الأمطار على القاهرة حتى ظهر الغد

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:17 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل الجوية، إن فرص سقوط الأمطار مستمر على القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة وحتى ظهر غد السبت، بالإضافة إلى السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

وأوضح محمود شاهين في تصريحات لـ"صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة على القاهرة والمحافظات أقل من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا التوقيت من العام، ومتوقع أن يستمر درجات الحرارة لمدة 4 أيام مقبلة.

وأشار مدير مركز التحاليل الجوية، إلى أن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، هي من سمات فصل الخريف متوقعا ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة ولكن بمعدلات طفيفة، وحذر من الشبورة المائية على الطرق والطقس البارد في أواخر ساعات الليل.
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