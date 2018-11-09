داعش وحركة الشباب يعلنان مسئوليتهما عن تفجير 3 سيارات في مقديشو

أعلن تنظيم داعش الإرهابي وحركة الشباب المتمردة الصومالية مسئوليتهما عن تفجير ثلاث سيارت مفخخة وقع في وقت سابق اليوم بالعاصمة الصومالية مقديشو.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة أن أربعة مسلحين لقو مصرعهم برصاص الشرطة الصومالية أثناء محاولتهم مداهمة أحد الفنادق بـالعاصمة مقديشو التي وقع الانفجار بالقرب منه.



كانت الشرطة الصومالية قد أشارت إلى أن الانفجارات تبدو عمليات انتحارية نفذت بالقرب من السور المحيط بأحد الفنادق الذي يقع في الشارع الذي توجد به إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لقوات الشرطة الصومالية، مضيفة أنه قد يكون هناك إصابات عديدة دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد، فيما رصد شهود عيان وجود العديد من الجثامين الملقاة في الشارع.