دار أيتام بالأقصر تعاني من نقص الموارد.. ونزيل: معندناش أكل ولا شرب

عرض الإعلامي محمد موسى، صورا لنزلاء دار أيتام الشمس المشرقة في الأقصر يتضررون من إهمال الدار لهم، وعدم الانفاق عليهم.



وأشار موسى، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، الجمعة، إلى أن الصبية والبنات يقولون أن المصروف الذي يحصلون عليه 50 جنيها فقط في الشهر، وتم زيادته إلي 160 جنيها بعد تعدد شكاواهم.



وأضاف: "عايز أفهم هل 160 جنيه مصروف هيكفوا مواصلات ولا فطار خارج الدار يوميًا بالمدرسة أو بالجامعه ولا هيلبسوا منهم ولا ايه بالظبط"، لافتا إلى أن الموظفين بالدار لم يتقاضوا راتبهم منذ 3 شهور.



وتابع: "السباكة داخل الدار خربانة يعني كل شئ هناك محتاج إعادة نظر من مسئولي هذه الدار"، مطالبا وزارة التضامن الإجتماعي بأن تقوم بدورها وتفحص شكوي هؤلاء الصبية والبنات.



من ناحيته قال تامر، أحد أبناء الدار: "معندناش أكل ولا شرب في الدار، ومبقيناش نروح المدارس".