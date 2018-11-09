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توك شو

الرعاية الاجتماعية: 12.5 مليون جنيه لتطوير دور الأيتام

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:13 م
صدى البلد
قسم التوك شو
عقبت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، على شكوى نزلاء دار الشمس المشرقة بالأقصر بشأن ضعف الإمكانيات.

وأوضحت "الألفي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، اليوم، أنه كان هناك جهة تمول الدار، ولكنها لم تعد تنفق عليها، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تدخلت وخصصت 500 ألف جنيه للدار، مؤكدة أن المواد الغذائية بالدار كافية لمدة 3 شهور.

أضافت أن الوزارة رصدت 12,5 مليون جنيه لتطوير البنية الأساسية لدور الأيتام، ومنهم دار أيتام الشمس.

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