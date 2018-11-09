ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

محمد فاروق يساند الأهلي: يارب التاسعة إن شاء الله

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:43 م
صدى البلد
محمد بدران
حرص، محمد فاروق لاعب الأهلي السابق على مساندة ودعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجى، في إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا التى يستضيفها استاد رادس فى التاسعة مساء اليوم.

ونشر فاروق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة للوجو الأهلي، وعلق: "‏‏يارب التاسعة إن شاء الله".

وحسم الأهلى مباراة الذهاب التى أقيمت فى برج العرب الجمعة الماضى بنتيجة 3/1، ويكفى المارد الأحمر التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق أهداف لا يزيد عن هدف واحد للتتويج بلقب البطولة.
محمد فاروق يساند الأهلي: يارب التاسعة إن شاء الله
محمد فاروق يساند الأهلي: يارب التاسعة إن شاء الله
loading...

ترشيحاتنا

لليوم الثاني على التوالي .. البحيرة تغرق في مياه الأمطار.. صور

طريقة تحضير الأرز المعمر

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

منع الصحفيين المصريين من دخول ملعب مباراة الأهلي والترجي.. صور

أمنية تمناها الرئيس الراحل السادات قبل وفاته.. فماذا كانت؟

هجوم من جماهير الترجي على حافلة الاهلي .. وإصابات بين اللاعبين

خريج حقوق يدير عيادة للسمنة والتخسيس بـ بشتيل .. فيديو

بهذه الطريقة شجعت جماهير الزمالك الأهلي في نهائي أفريقيا.. أنا وابن عمي على الغريب

رسالة مؤثرة من جيلبرتو للأهلي قبل مواجهة رادس الليلة

انتشار أمني مكثف بملعب مباراة الاهلي والترجي ..صور

زيارة ترامب إلى باريس مستهدفة أمنيا

تونس تستعين بطائرات و6 آلاف ضابط لتأمين مباراة الأهلي والترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم الفائزين بمسابقة مهرجان التمور في دورته الـ4.. صور

لليوم الثاني على التوالي .. البحيرة تغرق في مياه الأمطار.. صور

لو بتحبي السيمونى .. 10 أفكار لإضافته فى منزلك.. صور

الأمطار الغزيرة تغرق مناطق متفرقة من الإسكندرية.. صور

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

فيديو

عراقية بـ The Voice kids تكشف سبب اختيارها لـ تامر حسني..فيديو
آمنة نصير: أشعر بالحسرة والمرارة بسبب عدم الاجتهاد في قضايا العصر.. فيديو
عالم أزهري: يحرم على المرأة الصلاة والطواف بالنقاب.. فيديو
آمنة نصير: كيف يأمرنا الله بغض البصر ويطالب المرأة بارتداء النقاب.. فيديو
آمنة نصير: الإسلام لم يحرم النقاب أو يفرضه .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟