محمد فاروق يساند الأهلي: يارب التاسعة إن شاء الله

حرص، محمد فاروق لاعب الأهلي السابق على مساندة ودعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجى، في إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا التى يستضيفها استاد رادس فى التاسعة مساء اليوم.



ونشر فاروق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة للوجو الأهلي، وعلق: "‏‏يارب التاسعة إن شاء الله".



وحسم الأهلى مباراة الذهاب التى أقيمت فى برج العرب الجمعة الماضى بنتيجة 3/1، ويكفى المارد الأحمر التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق أهداف لا يزيد عن هدف واحد للتتويج بلقب البطولة.

