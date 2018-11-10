فيديو جراف: مؤسسات الدولة تستجيب لـ 14 شكوى للمواطنين عبر صدى البلد

قدم موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الأسبوع الجاري مجموعة من الشكاوى أرسلها مواطنون على الرقم المخصص لاستقبال الشكاوى على "واتس آب"، وذلك لعرضها على المسئولين الذين استجابوا بحل 14 مشكلة تم عرضها عليهم بمناطق مختلفة بالمحافظات.



وكان ضمن أبرز هذه الشكاوى، أزمات القمامة بمناطق المنيب، وحى الزيتون، ومخلفات مقالب أوسيم، وشارع 250 بالمعادي، وشبرا الخيمة، والرماية بالجيزة، والاستجابة لشكوى تطالب بتركيب أسوار حديدية لكوبرى السيارات بناهيا.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتس آب 01025555056.

