ميج ريان صاحبة 67 عاما تعلن خطبتها على ميلنكامب

أعلنت الممثلة الأمريكية الشهيرة ميج ريان، خطبتها على المغني جون ميلنكامب، وذلك بعد أعوام من العيش بشكل منفرد لكليهما ، وفق ما نشرت ريان على حسابها على إنستجرام ، ونقلت صحيفة يوس إس إيه توداي.



وأكدت ميج ريان نجمة فيلم "وين هاري ميت سالي" خطبتها لمغني "بينك هاوسز".



ونشرت ريان على Instagram صورة كرتونية يظهر فيها رسم باليد للزوجين.



وكان أول تعارف بين الزوجين في عام 2010 ، لكنهما انفصلا، ليجتمعا مجددًا العام الماضي.



وكانت ريان (56 عاما) قد تزوجت في السابق من زميلها الممثل دنيس كويد الذي أنجبته منه ابنا قبل الطلاق في عام 2001.



وارتبطت لفترة وجيزة بالممثل راسل كرو في عام 2006 ، وتبنت ابنة من الصين.



ولدى ميلينكامب (67 عاما) خمسة أطفال من الزيجات الثلاث السابقة.



واحتفى الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بالإرتباط مجددًا بين ريان والمغني واعتبروها مفاجأة سعيدة لكليهما.



