ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نجم مسرح مصر يدعم الاهلي قبل نهائي أفريقيا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:55 م
نجم مسرح مصر يدعم
نجم مسرح مصر يدعم الاهلي قبل نهائي افريقيا
محمد بدران
نشر الفنان مصطفى خاطر نجم مسرح مصر صورة لوجو المارد الاحمر كمساندة ودعم للأهلي قبل مواجهة الترجى، في اياب نهائى أفريقيا التى يستضيفها استاد رادس فى التاسعة مساء اليوم.

وكتب خاطر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" التاسعة يا اهلى يانادي القرن ".

وحسم الأهلى مباراة الذهاب التى أقيمت فى برج العرب الجمعة الماضى بنتيجة 3/1، ويكفى المارد الأحمر التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق أهداف لا يزيد على هدف واحد للتتويج بلقب البطولة.
نجم مسرح مصر يدعم الاهلي قبل نهائي أفريقيا
loading...

ترشيحاتنا

تحرك سعودي بعد مفاجأة بشأن احتمال تورط قطر وتركيا بمقتل خاشقجي

أمنية تمناها الرئيس الراحل السادات قبل وفاته.. فماذا كانت؟

هاكرز الترجى يخترق الموقع الرسمى للنادى الأهلى للمرة الثانية فى 24 ساعة

عبد الله السعيد يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي برادس

إصابة 3 أشخاص وتحطم سيارتين في سقوط شرفة منزل بالإسكندرية

الأرصاد تعلن موعد انحسار الأمطار وتوجه تحذيرا للمواطنين.. فيديو

اعتقال مسئولة دنماركية وشبهات حول علاقتها بقطر

أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي.. صور

خريج حقوق يدير عيادة للسمنة والتخسيس بـ بشتيل .. فيديو

مواطنو غزة يستقبلون سفير قطر بالحجارة وهتافات روح يا عميل.. فيديو

بعد تلقيها خبر مقتل ابنتها.. صراخ هستيري لنائبة داخل البرلمان المكسيكي.. فيديو

جماهير الأهلي تصل تونس لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم الفائزين بمسابقة مهرجان التمور في دورته الـ4.. صور

لليوم الثاني على التوالي .. البحيرة تغرق في مياه الأمطار.. صور

لو بتحبي السيمونى .. 10 أفكار لإضافته فى منزلك.. صور

الأمطار الغزيرة تغرق مناطق متفرقة من الإسكندرية.. صور

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

فيديو

عراقية بـ The Voice kids تكشف سبب اختيارها لـ تامر حسني..فيديو
آمنة نصير: أشعر بالحسرة والمرارة بسبب عدم الاجتهاد في قضايا العصر.. فيديو
عالم أزهري: يحرم على المرأة الصلاة والطواف بالنقاب.. فيديو
آمنة نصير: كيف يأمرنا الله بغض البصر ويطالب المرأة بارتداء النقاب.. فيديو
آمنة نصير: الإسلام لم يحرم النقاب أو يفرضه .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟