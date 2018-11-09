نجم مسرح مصر يدعم الاهلي قبل نهائي أفريقيا

نشر الفنان مصطفى خاطر نجم مسرح مصر صورة لوجو المارد الاحمر كمساندة ودعم للأهلي قبل مواجهة الترجى، في اياب نهائى أفريقيا التى يستضيفها استاد رادس فى التاسعة مساء اليوم.



وكتب خاطر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" التاسعة يا اهلى يانادي القرن ".



وحسم الأهلى مباراة الذهاب التى أقيمت فى برج العرب الجمعة الماضى بنتيجة 3/1، ويكفى المارد الأحمر التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق أهداف لا يزيد على هدف واحد للتتويج بلقب البطولة.