سمر علي تبدأ تصوير فيلم شروق في الإسماعيلية.. صور

بدأت سمر على، تصوير أول مشاهد فيلم "شروق" الخارجية الذي تلعب بطولته مع أحمد عزمي، في الاسماعيلية.



تدور أحداث فيلم "شروق" حول فتاة غنية تتعرض إلى حادث يصيبها بالعمى، ويقع شاب في حبها، وتحدث بينهما قصة حب كبيرة، ويجسد أحمد عزمي دور هذا الشاب.



فيلم "شروق" بطولة سمر علي وأحمد عزمي، وإنتاج شركة الشاشة، تأليف وإخراج علي العتر.