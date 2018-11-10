عرض فيلم Robin Hood بدور العرض الأمريكية.. 21 نوفمبر

قررت الشركة المنتجة لفيلم "Robin Hood" عرضه فى 21 نوفمبر الحالى، وذلك بدور العرض الولايات المتحدة الأمريكية.



وتدور أحداث الفيلم حول قيام روبن من لوكسلى، وهو صليبى متشدد بالحرب، بمساعدة قائده المغاربى، بتنظيم ثورة جريئة ضد التاج الإنجليزى الفاسد فى مغامرة مثيرة مليئة بمنافسات فى ساحة المعركة، ومكافحة الكوريجرافيا المضاد للعقل ممزوج من بالخيال، والرومانسية.



الفيلم بطولة تارون إجيرتون، وجيمى دورنان، وإيف هيوسون، وبن مندلسون، وبول اندرسون، وجيمى فوكس، وتيم مينشين، ومن تأليف بن تشاندلر وديفيد جيمس كيلى، ومن إخراج أوتو باثورست ويشارك فى إنتاجه النجم ليوناردو دى كابريو.

