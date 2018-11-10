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فن

نادية الجندي تكشف لـ صدى البلد سر غضبها من الزعيم عادل إمام

السبت 10/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أكدت الفنانة نادية الجندى انها غضبت من الزعيم عادل إمام بسبب تصريحاته عن دورها فى مسلسل "ملكة فى المنفى"، حيث جسدت شخصية الملكة نازلى قائلا : انها غير منطقية ومزيفة للتاريخ.

وأضافت فى تصريح لـ "صدى البلد" قائلة : بالتأكيد غضبت منه كثيرا بسبب هذه التصريحات ولمته على ما قاله عبر صفحات الجرائد ولكن بعد فترة تم الصلح بيننا، حيث التقينا سويا فى حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية وتعاتبنا وشرح لى مقصده وهو ما تم توضيحه ايضا على صفحات الجرائد وانتهى الخلاف بيننا.

يذكر ان نادية الجندى يتم تكريمها يوم 13 نوفمبر المقبل وذلك ضمن فعاليات مهرجان القومى للسينما فى دورته الـ 22 ومن المقرر ان يقام الختام فى قصر المانسترلى.
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