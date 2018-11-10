نسمة محجوب والشرنوبي في حفل مهرجان الموسيقى العربية.. اليوم

يقام اليوم 4 حفلات بالقاهرة والاسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حيث يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا تقديم اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو ناير ناجى الفاصل الاول ويتضمن عزف لمؤلفات الفنان البحرينى وحيد الخان ثم يقدم عازف القانون العراقى فرات قدورى فقره موسيقية تتضمن العديد من اعمال الفلكلور العراقى.



أما الفاصل الثانى من حفل المسرح الكبير تحييه المطربة نسمة محجوب التى تغنى باقة من الأغانى التراثية والمعاصره يسبقها فقرة غنائية للمطرب الشاب محمد الشرنوبي وفقرة موسيقية لعازف الكمان محمد ظهير بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي.



وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفل لفرقة انغام الشباب يشدوا خلاله المطربين ابراهيم فاروق ، ايهاب ندا و اية عبد الله بمجموعة من اعمال عمالقة الطرب.



وتتواصل الفعاليات على مسرح الجمهورية حيث يقام حفل لفرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات يتضمن مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينيه يشدو بها فى الفاصل الأول نجوم الفرقة محمد عبد الحميد ، طه حسين ، ولاء رميح ، حاتم زايد و حسام صقر اما الفاصل الثاني يحيية الفنان أحمد ابراهيم.



وتنتقل الفعاليات الى محافظة الاسكندرية فجمهور دار أوبرا الإسكندرية (مسرح سيد درويش) على موعد مع عازف الإيقاع الفنان سعيد الأرتيست المكرم فى مهرجان هذا العام بمصاحبة فرقة الايقاعات الشرقية وبمشاركة عازف الجيتار الأردنى وحيد ممدوح .