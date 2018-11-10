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فن

كليب جينفير لوبز يحقق 3 ملايين مشاهدة في يوم واحد

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حقق كليب أغنية " Te Guste" للمطربة جانفير لوبز ويشاركها الغناء فيه المطرب باد بانى 3 ملايين مشاهدة وذلك فور طرح أمس على اليوتيوب.

شهد الكليب اطلالة جريئة من جيفير كما هو المعتاد فى أغانيها المصورة، كذلك تضمن الكليب قصة حب بينها وبين شريكها فى الأغنية باد يانى القادم من "بورتريكو" .

وكانت قد أثيرت أنباء عن جينيفر لوبيز مؤخرًا بأخبار تأكد تأجيل خطوة زواجها من لاعب البيسبول السابق اليكس رودريجز ذو الثروة الضخمة التي لا تقل عن 300 مليون دولار، وذلك بسبب مروره بأزمة مالية طاحنة دفعته لتأجيل إجراءات الزواج من صديقته الذى يرتبطا معًا بعلاقة صداقة منذ فترة طويلة.
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