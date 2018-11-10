عرض فيلم Mowgli فى 7 ديسمبر بـ 20 دولة

حددت الشركة المنتجة لفيلم Mowgli عرضه فى 7 ديسمبر وذلك فى 20 دولة منها البرازيل وفرنسا والدنمارك وروسيا وأسبانيا.



وتدور أحداث الفيلم حول الطفل البشرى يواجه العديد من الصعوبات ويضطر للعيش مع الذئاب، ولكن سيكون عليه مواجهة نمرًا خطيرًا يدعى شير خان.



ويقوم ببطولة الفيلم كل من أندي سركيس، وكريستيان بيل، وكيت بلانشيت، وبنديكت كومبرباتش، وأندي سيركس، وفريدا بينتو، وماثيو ريس، وناعومي هاريس، إلى جانب الوجه الجديد روهان تشاند.