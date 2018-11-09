زيارة ترامب إلى باريس مستهدفة أمنيا

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، يوم 11 نوفمبر الجاري، منتدى باريس للسلام بحضور رؤساء وممثلين عن 72 دولة و98 وفدا أجنبيا.



وتستعد البلاد لتأمين المنتدى على أعلى مستوى بنشر عدد كبير من قوات الشرطة في البلاد.



من جهتها أعلنت مجموعة "بلاك بلوك" الفوضوية والمعروفة بارتكاب أعمال العنف في الاحتجاجات، تنظيم مظاهرة ضد استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في باريس.



وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن الشرطة سمحت بتنظيم المظاهرات ضد مجيء ترامب، موضحة أن مذكرة سرية للشرطة كشفت عن تنظيم المجموعة لمظاهرة تضم آلاف الأشخاص احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي لفرنسا، ودائما ما يرتدي أعضاء الحركة ملابس سوداء ويحملون الأسلحة حيث يقومون بأعمال تخريبية وأعمال شغب مثلما حدث في احتجاجات نظمت يوم عيد العمال في 1 مايو الماضي، بعدما قاموا بتدمير عدد من المتاجر والسيارات والاعتداء على أفراد الشرطة.



وقالت الصحيفة إن المجموعة الي تصف نفسها بـ "الثورية والمستقلة" توعدت ترامب وتعتبر وصوله لفرنسا للمشاركة بمنتدى باريس للسلام "جريمة"، بينما نقلت عن مصدر بالشرطة قوله إن البلاد تستعد لهذا اليوم بخطة تأمين قوية بمشاركة نحو 10 آلاف من الضباط والجنود لتأمين الرؤساء والوفود المشاركة.



كانت مجموعة "بلاك بلوك" قد نظمت مظاهرات في مايو الماضي احتفالا بعيد العمال، وشهدت أعمال عنف أدت إلى تدمير عدد كبير من المحال التجارية وإضرام النار في السيارات والإطارات، ما دفع الشرطة للاشتباك معهم.