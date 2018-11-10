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فن

محمد أمين قارب على الانتهاء من تصوير فيلم التاريخ السرى لكوثر

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قارب المخرج محمد أمين على الانتهاء من تصوير فيلم"التاريخ السرى لكوثر" حيث ينتظر عودة الفنانة ليلى علوى من تونس حيث تشهد فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائى ويتم التصوير حاليا فى مدينة الانتاج الاعلامى.

الفيلم يقوم ببطولته ليلى علوى وزينة وأحمد حاتم وايناس كامل وعبد الرحيم حسن وفراس سعيد وتاليف وإخراج محمد امين ولم يتم الاستقرار على موعد طرحه فى دور العرض.

ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية المهمة التى ظهرت على الساحة فى السنوات الأخيرة وتحديدا فكرة الصراعات السياسية المختلفة و التى أصبحت على أشدها لدرجة وصلت الى ان كل طرف يرغب فى فرض رايه على الأخر.
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