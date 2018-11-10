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فن

أحمد زاهر يلتقي نضال الشافعي في شوارع القاهرة بسبب زنزانة 7

السبت 10/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قرر المخرج ابرام نشات ان يقوم بتصوير باقى مشاهد فيلمه الجديد "زنزانة 7" فى بعض شوارع القاهرة وذلك بعد ان انتهى من تصوير مشاهد الفيلم فى الغردقة ومن المقرر ان يتم تصويرها خلال الايام القليلة المقبلة حيث تعد المشاهد الاخيرة فى الفيلم.

فيلم "زنزانة 7" يدور في إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة، ويشارك في بطولته نضال الشافعي، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، أيمن كشك، مايا نصري، عبير صبري، منة فضالي، مدحت تيخة، أحمد تهامي، إيمي إسلام، منى منير.

وكان انتهى فريق العمل من تصوير معظم مشاهد الفيلم فى الغردقة حيث جمعت بين عدد كبير من فريق العمل.
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