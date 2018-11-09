إفريكسيم بنك: تطبيق الحوكمة والشفافية للشركات يساهم في تحسين التجارة بأفريقيا

قال عمرو كامل، نائب رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" والمسئول عن تطوير الأعمال والخدمات المصرفية للشركات؛ إن تطبيق الحوكمة والشفافية للشركات وتعظيم دور البنوك المراسلة، سيساعد علي تحسين التجارة والنمو في القارة الإفريقية وتحسين المخاطر.



أرجع "كامل" في تصريحات له اليوم علي هامش افتتاح المنتدي السنوي للبنك بالمغرب، أسباب الفجوة التمويلية للشركات بسبب محدودية التمويل التجاري المستدام في إفريقيا.



وذكر أن البنك لديه عدد من البرامج والمبادرات لجمع المؤسسات المالية الأفريقية، والكيانات المؤسسية والهيئات التنظيمي لدعم العملاء وممثلي الشركات للتعلم من أفضل الممارسات، وإعادة وضع القارة وتحسين ملف المخاطر الخاص بها.

