طرح البرومو الدعائي لفيلم The Secret Life of Pets 2

طرحت الشركة المنتجة لفيلم The Secret Life of Pets 2 البرومو الدعائى الأول وذلك تمهيدا لعرضه فى 7 يونيو المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية.



فيلم The Secret Life of Pets 2 باتون أوسوالت، اريك ستونستريت، كيفن هارت، ليك بيل، دانا كارفي، ألبرت بروكس، هانيبال برس، بوبي موينيهان، كايلي هارت، نيك كرول، بيت هولمز، الفيلم من إخراج كريس رينو، ومن تأليف براين لينش.



وتدور أحداث فيلم 2 The Secret Life of Pets حول الحياة السرية للحيوانات المنزلية فى مبنى سكنى فى مانهاتن، عن "ماكس" كلب أليف تنقلب حياته رأسًا على عقب، عندما يشترى مالكه كلبًا آخر اسمه ديوك، وتبدأ بينهما خلافات كثيرة لكنهما يضطران إلى وضع خلافاتهما جانبًا، عندما يكتشفان أن هناك أرنبًا يُدعى (سنو بول)، يبنى جيشًا من الحيوانات المنبوذة، من أجل الانتقام من كل الحيوانات التى تحظى بحياة سعيدة فى بيوت مريحة.