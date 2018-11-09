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رياضة

توافد الجماهير على مقاهي وسط البلد لمشاهدة نهائي أبطال أفريقيا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 08:06 م
توافد الجماهير على
توافد الجماهير على مقاهي وسط البلد لمشاهدة نهائي أبطال افري
محمد بدران
شهدت مقاهي وكافتيريات وسط البلد مساء اليوم الجمعة توافد العشرات من الجماهير لمشاهدة مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي ونظيره الترجي التونسي ، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي يستضيفها رادس بتونس بعد قليل.

تم تجهيز المقاهي بالشاشات الكبيرة، وافتراش العديد من الكراسي داخل وخارج المقاهي، لاستيعاب الجماهير، التي جاءت لمتابعة المباراة.

وحسم الأهلى مباراة الذهاب التي أقيمت في برج العرب الجمعة الماضى بنتيجة 3 /1، ويكفى المارد الأحمر التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق أهداف لا يزيد عن هدف واحد للتتويج بلقب البطولة.
توافد الجماهير على مقاهي وسط البلد لمشاهدة نهائي أبطال أفريقيا
توافد الجماهير على مقاهي وسط البلد لمشاهدة نهائي أبطال أفريقيا
توافد الجماهير على مقاهي وسط البلد لمشاهدة نهائي أبطال أفريقيا
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