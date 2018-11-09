افتتاح المقر الجديد للنقابة الفرعية للصيادلة بكفر الشيخ.. غدا

يفتتح غدًا الدكتور محي الدين عبيد نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، المقر الجديد للنقابة الفرعية للصيادلة بكفر الشيخ، والذي يقع على مسطح ١٢٠٠ متر بأحد الأبراج المشهورة غرب المحافظة، يتكون من طابقين كل طابق على مساحة ٦٠٠ متر.



وأوضح عبيد، أن مجلس النقابة الحالي أوفي بوعده، بإيجاد مقر جديد بدلًا من مقر النقابة الحالي الذي كان يقع على مساحة ١٢٠ متر دور أرضي، ويتبع نقابة المهن الطبية بعمارات الأوقاف مشيرا إلي أن المقر الجديد يقدم العديد من الخدمات الصيدلية، وتم تجهيزه على أعلي مستوى.



وأضاف عبيد، أن المقر يحتوي علي مكان الاشتراكات والخدمات، وقاعة محاضرات تسع لـ ٢٥٠ صيدليا، ومكاتب لجميع اعضاء مجلس النقابة الفرعية، وحضانة وصالة ألعاب للأطفال، وكافيتريا لأسر الصيادلة، وناد صحي مجهز "جيم"، وساوند سيستم وكاميرات للمراقبة.



وتقدم عبيد، بالشكر والتقدير والعرفان بإسم نقابة صيادلة مصر، ومجلس نقابة صيادلة كفر الشيخ، إلى كل الصيادلة الذين شاركوا بشكل او بآخر لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يليق بهم.

