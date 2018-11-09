ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

افتتاح المقر الجديد للنقابة الفرعية للصيادلة بكفر الشيخ.. غدا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:20 م
صدى البلد
محمد غالي
يفتتح غدًا الدكتور محي الدين عبيد نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، المقر الجديد للنقابة الفرعية للصيادلة بكفر الشيخ، والذي يقع على مسطح ١٢٠٠ متر بأحد الأبراج المشهورة غرب المحافظة، يتكون من طابقين كل طابق على مساحة ٦٠٠ متر.

وأوضح عبيد، أن مجلس النقابة الحالي أوفي بوعده، بإيجاد مقر جديد بدلًا من مقر النقابة الحالي الذي كان يقع على مساحة ١٢٠ متر دور أرضي، ويتبع نقابة المهن الطبية بعمارات الأوقاف مشيرا إلي أن المقر الجديد يقدم العديد من الخدمات الصيدلية، وتم تجهيزه على أعلي مستوى.

وأضاف عبيد، أن المقر يحتوي علي مكان الاشتراكات والخدمات، وقاعة محاضرات تسع لـ ٢٥٠ صيدليا، ومكاتب لجميع اعضاء مجلس النقابة الفرعية، وحضانة وصالة ألعاب للأطفال، وكافيتريا لأسر الصيادلة، وناد صحي مجهز "جيم"، وساوند سيستم وكاميرات للمراقبة.

وتقدم عبيد، بالشكر والتقدير والعرفان بإسم نقابة صيادلة مصر، ومجلس نقابة صيادلة كفر الشيخ، إلى كل الصيادلة الذين شاركوا بشكل او بآخر لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يليق بهم.
loading...

ترشيحاتنا

هاكرز الترجى يخترق الموقع الرسمى للنادى الأهلى للمرة الثانية فى 24 ساعة

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

رقم قياسي ينتظر وليد سليمان أمام الترجي.. تعرف عليه

انتشار أمني مكثف بملعب مباراة الاهلي والترجي ..صور

عبد الله السعيد يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي برادس

تحرك سعودي بعد مفاجأة بشأن احتمال تورط قطر وتركيا بمقتل خاشقجي

سمير كمونة يوجه نصيحة للاعبين قبل لقاء الترجي

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

ترامب يصدق على قرار منع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء

غرق صديقه عقب هروبهما من المدرسة بشبرا الخيمة فادعى اختطافه

قتلى وجرحى إثر انفجار بقاعدة عسكرية في تركيا .. فيديو

إصابة 3 أشخاص وتحطم سيارتين في سقوط شرفة منزل بالإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم الفائزين بمسابقة مهرجان التمور في دورته الـ4.. صور

لليوم الثاني على التوالي .. البحيرة تغرق في مياه الأمطار.. صور

لو بتحبي السيمونى .. 10 أفكار لإضافته فى منزلك.. صور

الأمطار الغزيرة تغرق مناطق متفرقة من الإسكندرية.. صور

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

فيديو

الترجي يتقدم بهدف على الأهلي في نهاية الشوط الأول بنهائي أفريقيا .. فيديو وصور
الترجي يسجل الهدف الأول في مرمى الأهلي .. فيديو
نادية الإيزيدية: سأحارب داعش وأساعد ضحايا التعذيب.. فيديو
رئيس جامعة كفر الشيخ في حوار لـ صدى البلد: هدفنا الاهتمام بعلوم المستقبل وتحويل المعارف إلى منتجات.. والمصانع التعليمية تؤهل طلابنا لسوق العمل.. وتصنيع الالكترونيات النانوية قريبا.. فيديو وصور
عراقية بـ The Voice kids تكشف سبب اختيارها لـ تامر حسني..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟