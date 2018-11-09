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أخبار البلد

محمد أنور يساند المارد الأحمر: التاسعة يا أهلي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 08:08 م
صدى البلد
محمد بدران
حرص الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر، على دعم النادي الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي في إياب نهائى أفريقيا التى يستضيفها استاد رادس فى التاسعة مساء اليوم.

ونشر أنور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لجمهور الأهلي وعلق قائلًا: "التاسعة يا اهلى".

وحسم الأهلي مباراة الذهاب التى أقيمت فى برج العرب الجمعة الماضى بنتيجة 3/1، ويكفى المارد الأحمر التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق أهداف لا يزيد عن هدف واحد للتتويج بلقب البطولة.
محمد أنور يساند المارد الأحمر: التاسعة يا أهلي
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