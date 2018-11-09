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عراقية بـ The Voice kids تكشف سبب اختيارها لـ تامر حسني..فيديو

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 08:18 م
نور وسام
نور وسام
هاني حسين
كشفت نور وسام، المتسابقة العراقية في The Voice kids، كواليس مشاركتها في البرنامج، قائلة:" أنا محظوظة بمعرفة الفنان تامر حسني، وهو من أطيب الناس اللي تعرفت عليها ومن الشخصيات الجميلة، وتجربتي معه جميلة".

وأضافت نور وسام في حوارها في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "كنت الفتاة العراقية الوحيدة التي كانت تشارك في الموسم الثاني من البرنامج، وكان شرف لي تشريف بلدي".

وتابعت:" فوجئت بقبولي في البرنامج، ولما دخلت البرنامج كنت هختار كاظم الساهر لأنني عراقية مثله، ولكنني عندما أديت أغنيتي في مرحلة الصوت استدار لي تامر حسني فقط".
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