عراقية بـ The Voice kids تكشف سبب اختيارها لـ تامر حسني..فيديو

كشفت نور وسام، المتسابقة العراقية في The Voice kids، كواليس مشاركتها في البرنامج، قائلة:" أنا محظوظة بمعرفة الفنان تامر حسني، وهو من أطيب الناس اللي تعرفت عليها ومن الشخصيات الجميلة، وتجربتي معه جميلة".
وأضافت نور وسام في حوارها في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "كنت الفتاة العراقية الوحيدة التي كانت تشارك في الموسم الثاني من البرنامج، وكان شرف لي تشريف بلدي".
وتابعت:" فوجئت بقبولي في البرنامج، ولما دخلت البرنامج كنت هختار كاظم الساهر لأنني عراقية مثله، ولكنني عندما أديت أغنيتي في مرحلة الصوت استدار لي تامر حسني فقط".
وأضافت نور وسام في حوارها في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "كنت الفتاة العراقية الوحيدة التي كانت تشارك في الموسم الثاني من البرنامج، وكان شرف لي تشريف بلدي".
وتابعت:" فوجئت بقبولي في البرنامج، ولما دخلت البرنامج كنت هختار كاظم الساهر لأنني عراقية مثله، ولكنني عندما أديت أغنيتي في مرحلة الصوت استدار لي تامر حسني فقط".