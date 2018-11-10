قرن على نهاية الحرب العالمية الأولى.. بضع رصاصات في البلقان فتحت أبواب الجحيم.. إمبراطوريات سقطت وأخرى صعدت وسط دخان البارود.. وجنت على العالم بالدبابات والطائرات والغازات السامة.. صور

اغتيال ولي عهد الإمبراطورية النمساوية المجرية أطلق شرارة الحرب

برميل البارود في البلقان انفجر لتطول شظاياه نصف سكان العالم

الحرب كتبت نهايات الإمبراطوريات النمساوية والألمانية والعثمانية والقيصرية الروسية

تفاهمات سايكس بيكو أسفرت عن ميلاد المنطقة العربية بشكلها الحديث

عصبة الأمم أول محاولة لإقامة نظام عالمي مستقر كانت من نتائج الحرب

بقايا معلقة من الحرب العالمية الأولى أشعلت الحرب العالمية الثانية





عند تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الحادي عشر من الشهر الحادي عشر (نوفمبر) من العام 1918، أعلن قرع أجراس الكنائس في أوروبا النبأ الأكثر بهجة على الإطلاق خلال الربع الأول من القرن العشرين، نبأ انتهاء الحرب العالمية الأولى، التي حصدت من الأرواح أكثر من أي حرب سبقتها في التاريخ.





لم يكن أحد ليتصور أن حادثًا وقع في منطقة البلقان المنسية من خارطة الاهتمام العالمي سيُقدر له أن يطرق شرارة حرب التهمت عشرات الملايين من الضحايا بين قتيل وجريح، وكتبت نهاية إمبراطوريات كبرى وميلاد إمبراطوريات جديدة، وبدأت بنهايتها أولى خطوات تحويل العالم إلى قرية واحدة وخلق نظام عالمي يخضع لقدر من التحكم المنظم.





لم تبدأ الحرب العالمية الأولى بداية تقليدية باشتباك بين جيشي دولتين في ميدان معركة مفتوح، ذلك أن رصاصات الشاب القومي الصربي جافريلو برنسيب، التي استقرت في جسدي ولي العهد النمساوي الأرشيدوق فرانز فرديناند وزوجته صوفي شوتيك في قلب مدينة سراييفو عاصمة البوسنة، تُعد الرصاصات الأولى في تلك الحرب المدمرة، رصاصات انطلقت في قلب برميل البارود، الوصف المشهور لمنطقة البلقان وسط أوروبا، التي رغم الهدوء الذي ساد القارة العجوز قبل الحرب لعشرات السنين لم ينعم به البلقان وشعوبه المتطاحنة.





والقصة باختصار أن القوميين الصرب والسلاف بمنطقة البلقان كانوا يشعرون بقدر كبير من التوجس والاستفزاز إزاء مطامع الإمبراطورية النمساوية المجرية لضم أراضي المنطقة، وخلال زيارة ولي عهد الإمبراطورية وزوجته لمدينة سراييفو في 28 يونيو 1914 استغل القوميون الصرب الفرصة لإرسال رسالة رفض بأعنف طريقة ممكنة، ودبروا خطة ناجحة لاغتيال الأرشيدوق فرديناند في عاصمة البوسنة التي ضمتها الإمبراطورية بالرغم من تطلع شعبها للاستقلال مثل بقية شعوب البلقان.





بدورها، استغلت الإمبراطورية النمساوية المجرية وإمبراطورها العجوز فرانز جوزيف الحادث وأعلن الحرب على صربيا في 28 يوليو 1914، متجاهلًا موقف الإمبراطورية الروسية حامية الشعوب السلافية، والداخلة في تحالف ثلاثي مع فرنسا وبريطانيا.





سرعان ما أعلن القيصر الروسي نيكولاس رومانوف الحرب على الإمبراطورية النمساوية المجرية، وتبعته بريطانيا وفرنسا بموجب الحلف الثلاثي، وعندئذٍ دخلت ألمانيا المتحالفة مع الإمبراطورية النمساوية المجرية على خط الحرب وأعلنت الحرب بدورها على التحالف الثلاثي، والتحقت الإمبراطورية العثمانية بالتحالف الألماني النمساوي.





تلك هي قصة بداية الحرب العالمية الأولى كما ترويها معظم المصادر، لكن من نافلة القول أن حربًا بهذا الحجم بين إمبراطوريات العالم القديم لم تشتعل انتقامًا لمقتل ولي العهد النمساوي فحسب، إذ سبق ذلك بسنوات توترات متصاعدة بين عدد من الإمبراطوريات، بينها الصراع بين الإمبراطوريات المتاخمة للبلقان برميل البارود - الإمبراطوريات النمساوية المجرية والروسية والعثمانية - على النفوذ في هذه المنطقة الملتهبة.





وكن هناك نزاع حدودي آخر بين فرنسا وألمانيا للسيادة على منطقتي الألزاس واللورين المتأرجحة بينهما تاريخيًا، وفضلًا عن ذلك كان ثمة تخوف لدى دول الحلف الثلاثي - بريطانيا وفرنسا وروسيا - من تطلعات القيصر الألماني فيلهلم الثاني للتمدد ومنازعة الإمبراطوريات الكبرى على مستعمراتها خارج القارة الأوروبية.





وفي عموم أوروبا كانت هناك حركة عمالية تغلي غضبًا بسبب الأوضاع المعيشية المتردية للطبقات الفقيرة والكادحة، التي قارنت مستويات معيشتها بالترف الباذخ الذي كانت العائلات الغنية تنعم به، مستغلة جهد العمال والفلاحين الذين لم يتمتعوا في هذا العصر بقوانين تحمي حقوقهم في مواجهة السادة من أصحاب الأعمال، ومن ثم بدأ الأفكار الشيوعية تغزو رؤوس الكادحين، مهددة النظم السياسية ومصالح كبار المستثمرين بالانهيار.





لكل ما سبق شاعت فكرة لدى حكام الإمبراطوريات الأوروبية، مفادها أن حربًا خاطفة قد تسفر عن حل جميع هذه المشاكل دفعة واحدة، فتحتل كل إمبراطورية الأرض التي تطمع بها، وينشغل العمال والفلاحون بالحرب على الجبهة، بل وتنشط الصناعة نتيجة تزايد الطلب على الأسلحة والمؤن ومستلزمات الحرب، فتُحل مشاكل البطالة.





هكذا كان يفكر أباطرة القارة العجوز، غير عالمين بالمصائر التي تنتظر إمبراطورياتهم جراء هذه الحرب، التي ظنوها "الحرب التي ستنهي كل الحروب"، فإذا بها مستنقع بلا قرار وجدوا أنفسهم وشعوبهم متورطين بها، مع عجز تام عن حسم المعارك الحربية بشكل نهائي لصالح طرف واحد.





شهدت الحرب على مدار أكثر من أربع سنوات أهوالًا عصية على الحصر، لكن يكفي القول إن عدد العسكريين القتلى من المعسكرين قد تجاوز عشرة ملايين فرد، بينما سقط من المدنيين نحو 9 ملايين آخرين، فضلًا عن عشرات الملايين من الجرحى والمشردين جراء الحرب في صفوف المدنيين.





والتحق جميع الرجال الصالحين للقتال تقريبًا في أوروبا بالحرب، بل إن شعوبًا بعيدة عن القارة الأوروبية شاركت بشكل أساسي في الحرب، مثل الكنديون والأستراليون والهنود بحكم تبعيتهم للتاج البريطاني، وكذلك شعوب المستعمرات الفرنسية والبريطانية في القارة الإفريقية، وفي مراحل الحرب الأخيرة دخلتها الولايات المتحدة منحازة لمعسكر الحلفاء.





ونتيجة لذلك، حلت النساء محل الرجال في المصانع والمزارع ومختلف ميادين العمل داخل المدن والقرى الأوروبية، حيث عملت النساء في مصانع السلاح والمشافي والمدارس وقيادة وسائل النقل وسائر مجالات العمل.





وقد لا يعرف البعض أن أول ظهور للدبابات كان خلال الحرب العالمية الثانية، على الجبهة الألمانية الفرنسية عام 1917، كما كانت الغازات السامة إحدى منتجات تلك الحرب المدمرة، التي استخدمت على نطاق واسع لأول مرة، حاملة الدمار والموت لكل ما صادفته من بشر وحيوان ونبات، مثلها مثل الطائرات التي استُخدمت للمرة الأولى في الحروب لقصف المناطق المعادية والاستطلاع.





انتهت الحرب العالمية الأولى بهزيمة معسكر المحور (النمساوي المجري - الألماني - التركي)، ونتج عن الهزيمة انهيار الإمبراطوريات الثلاث وتفككها، فانقسمت الإمبراطورية النمساوية إلى دولتي النمسا والمجر، واقتطعت منهما أجزاء عادت إلى دولها الأصلية مثل بولندا وإيطاليا ورومانيا، وخسرت ألمانيا منطقة الألزاس واللورين لصالح فرنسا، كما تم تمزيق البر الألماني إلى جزء أساسي غربًا وجزء صغير في الشرق فصل بينهما ممر دانزج البري الذي ضُم إلى بولندا وفتح أمامها طريقًا إلى ساحل بحر البلطيق.





الإمبراطورية العثمانية المتداعية أصلًا انتهت عمليًا بعد الحرب، وفقدت هيمنتها على ولاياتها خارج تركيا لصالح بريطانيا وفرنسا اللتان ورثتا الولايات العثمانية بموجب اتفاق سايكس بيكو، وصولًا إلى إعلان انتهاء الخلافة العثمانية وقيام الجمهورية التركية في 1924.





إمبراطورية آل رومانوف في روسيا لم تسلم من الانهيار رغم كونها جزءًا من معسكر الحلفاء المنتصر، فقبل نهاية الحرب اندلعت فيها الثورة الشيوعية واستولى الشيوعيون البلاشفة على حكم البلاد، وأعدموا عائلة القيصر الروسي والكثير من الإقطاعيين، تمهيدًا لقيام اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية.





المنطقة العربية بدورها كان لها نصيب معتبر من تداعيات الحرب ومجرياتها، ففي العام 1916 دعمت بريطانيا مشروعًا للبيت الهاشمي الحاكم في الحجاز لإقامة دولة عربية مستقلة عن الحكم العثماني في منطقة ممتدة بين الجزيرة العربية والعراق والشام، لكن لم يُقدر لهذا المشروع أن يكتمل بسبب تفاهمات سايكس بيكو، التي اقتسمت بموجبها بريطانيا وفرنسا وراثة الولايات العثمانية السابقة.





وقبل انتهاء الحرب بعام، أصدرت بريطانيا وعد بلفور الشهير، الذي تعهدت بموجبه بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.





أسفرت الحرب العالمية الأولى عن أول محاولة جماعية لإقامة نظام دولي مستقر، في مسعى ثبت فشله لاحقًا لمنع اندلاع حروب عالمية أخرى، فولدت من هنا منظمة عصبة الأمم، النسخة البدائية الأولى لمنظمة الأمم المتحدة.



