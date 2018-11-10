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اقتصاد

إفريكسيم بنك: إجراءات لتوسيع نطاق العمل فى أفريقيا

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي

أكد عمرو كامل، نائب رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد "إفريكسيم بنك"؛ أن البنك بصدد توسيع نطاق عمله في البنوك الافريقية لتوصيل عملها لتصبح بنوك مراسلة لدعم التجارة البينية.

وذكر " كامل" في تصريحات له اليوم، أنه سبق للبنك اطلاق برنامجا لتبادل الافكار و تنفيذ أفضل الممارسات لإزالة المخاطر التي تؤثر علي التجارة البينية .

وأوضح " كامل" أن " إفريكسيم بنك" بصدد تعزيز دور الحوكمة في البنوك الافريقية المراسلة ضمن أدوات الادماج المالي وتقليل الآثار السلبية حول الخدمات المصرفية في افريقيا لتحسين التجارة البينية.

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